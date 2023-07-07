Zelenski bugün Türkiye’ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Türkiye'ye geliyor. SABAH'ın edindiği bilgiye göre Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelmesi planlanan Zelenski ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş başta olmak üzere Tahıl Koridoru Anlaşması ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile en çok görüşen liderler arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk rolü ve ilkeli tutumuyla dünyaya örnek olan Türkiye taraflar arasında bir an önce ateşkesin sağlanması için telkinlerini sürdürüyor.