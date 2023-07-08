6 il başkanlığına atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin genel merkezinde il başkanları ataması gerçekleştirdi. Ataması yapılan il başkanları ile kısa bir toplantı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başkanlara özellikle yerel seçimlere sıkı sıkıya hazırlanmaları talimatı verdiği öğrenildi. AK Parti'de bu kapsamda Kayseri, Samsun, Gaziantep, Kilis, Malatya ve Ardahan il başkanlıklarına atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensibiyle Kayseri İl Başkanlığına Fatih Üzüm, Samsun İl Başkanlığına Mehmet Köse, Gaziantep İl Başkanlığına Murat Çetin, Kilis İl Başkanlığına Zihni Serhan Diyarbakırlı, Ardahan İl Başkanlığına Ersin Yılmaz ve Malatya İl Başkanlığına Namık Gören'in atandı. Ataması yapılan il başkanları ile partisinde toplantı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim vurgusu yaptı.