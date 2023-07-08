Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Erdoğan, Zelenski'yi Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. İki lider, yaklaşık 2.5 saat süren baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. "2014'te Kırım'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhakından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:Ukrayna ile olan dayanışmamızı siyasi, ekonomik, insani ve teknik alanlarda verdiğimiz somut yardımlarla fiiliyatta da sergiledik. Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk.Geçtiğimiz senenin temmuz ayında ise Birleşmiş Milletler (BM) ile yürüttüğümüz arabuluculuk girişimleri neticesinde İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. Türk Boğazları'ndan dünya açılan bir nefes borusu misali bir yılda 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. 2 ayda bir değil hiç olmazsa 3 ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız.Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor.Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu huzurlarınızda bir vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönmemizi en samimi arzumuzdur.Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz ülkenin yeniden imarında da Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır.(Esir mübadelesi) Önümüzdeki ay Sayın Putin'in de Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkânımız olacak.Ukrayna'yla dayanışma içinde olurken, savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz.(Emekli maaş zammı) Bu vesileyle dünkü talimatlarımız çerçevesinde emeklilerimizin maaş iyileştirmeleriyle ilgili düzenlemeyi meclisimize sunduğumuzun müjdesini paylaşmak istiyorum. Bundan sonra da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğimizi ifade ediyorum.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Karadeniz Tahıl Girişimi'ne olan desteği için minnettarım" dedi.