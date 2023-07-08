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Giriş Tarihi: 8.7.2023 11:45 Son Güncelleme: 8.7.2023 11:47

Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Bakan Yerlikaya: Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi, 17 kilo toz esrar ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bölücü terör örgütünün 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16 milyon 89 bin 228 Kök Kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi, 73 kilogram esrar ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bölücü terör örgütünün 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi.

Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok!

Jandarmamızı yürekten kutluyorum

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Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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