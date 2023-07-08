Bayburt ve Gümüşhane’de Erdoğan heyecanı

Başkan Erdoğan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde kendisine rekor oy veren Bayburt (yüzde 82.45) ve Gümüşhane'yi (yüzde 78.54) ziyaret edecek. Erdoğan, teşekkür ziyaretleri kapsamında bugün ilk olarak Bayburt'ta, ardından Gümüşhane'de vatandaşlara hitap edecek. Heyecanla Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar, SABAH'a konuştu:İsmail Çakır (47): Bayburt'umuz, her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız'ın arkasında dimdik durdu. Rekor oyla bu duruşumuzu tescillemiş olduk.Resul Kaya (44): Bayburt, mert insanı sever.Cumhurbaşkanımızın arkasında Bayburt Kalesi gibi dimdik duran Bayburtlular var.Ali Özkan (63): Gümüşhane'miz hep onun yanında oldu. Milletin liderini karşılayacak olmamızdan dolayı çok mutluyuz.Hasan Elma (75): Gümüşhane her zaman Reis'imize destek verdi. Cumhurbaşkanımız da Gümüşhane'yi hiç unutmadı.