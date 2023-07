CHP’de ’danışman’ kaosu! Tepkiler üzerine görevden alınan Ulukuş, Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: O konuşmayı anlattı

CHP TEPKİLER ÜZERİNE GERİ ADIM ATTI!

Krizin derinleşmesi üzerine Kılıçdaroğlu cephesi atama haberlerini yalanlamak zorunda kaldı. Genel Merkez'den "4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup ilgili tarihten sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır." denildi.

CHP'de danışman krizi! Parti "Atanmadı" dedi, eski Zafer Partili Ulukuş, ateş püskürerek itiraz etti | Video

O KONUŞMAYI İFŞA ETTİ: SEN DEVAM ETTİ

Resmi ataması 31 Mayıs'ta gerçekleşen Ulukuş, CHP'den gelen yalanlamaya ses yükseltti.

Ulukuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkan'a danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere "Ben hâlâ danışman mıyım?" diye sordum. Her seferinde "burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et." cevabını aldım. Kaldı ki ilk açıklamayı yaptığım gün yine konuştuk. Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! "Gerçeği yansıtmıyor" şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP'ye yakışmıyor.