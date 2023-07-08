Değişim taleplerine kulak tıkadı! Kılıçdaroğlu’ndan parti üyelerine mektup: ’Güçlü mücadele’ çağrısı

"MÜCADELEMİZİ ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ SÜRDÜRMEK ZORUNDAYIZ"

Göreve devam mesajını bir kez daha yineleyen Kılıçdaroğlu, "Mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Mektubunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne de atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim' sözü partimize gönül vermiş olanların hiç unutmaması gereken temel bir ilkedir" dedi.

CHP genel merkezinde Tanju Özcan alarmı! Kılıçdaroğlu talimatı verdi

Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! CHP'de kavga büyüyor: 13 yılda 12 seçim kaybetti