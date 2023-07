Geleceğimiz için çocukları koruyalım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde "Koruyucu Aile Günü" etkinliği düzenlendi.Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kurum yetkilileri, koruyucu aileler ve devletin bu hizmetinden yararlandırılan çocuklar katıldı.Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, çocukların hayata hazırlanmak için güvenli ve müşfik bir çatıya ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.Emine Erdoğan şunları söyledi:"Hayatın erken dönemlerinde yaşananlar, ömrümüzün iklimini, gerektiğinde hayatın sert rüzgârlarına karşı durabilme kabiliyetimizi belirler. Çocuklarımızın bizim geleceğimiz olduğu her zaman vurgulanır, bununla birlikte bizim yaklaşımlarımız da çocuklarımızın geleceğine yön verir.Merhametle sarmalanan çocuklar, sorumluluk alan, bağlanmaktan korkmayan mutluluk pınarlarına dönüşürler. Güzel geçirilmiş bir çocukluk, yaşam yolculuğunda can yoldaşımız, en kıymetli varlığımız, rehberimiz haline gelir. Asırları aşan tecrübemiz ile çocuklarımızı korumak ve esirgemek için gerekli bütün kurumlarımız milletimizin hizmetindedir. Herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımız, devletimizin yeni ve geleneksel tüm kurumlarında her türlü imkân sağlanarak bakılmaktadır.2002 yılında 500 koruyucu aile yanında yalnızca 515 çocuğumuz yaşamaktaydı. 10 yılda bu rakam 1350 koruyucu aile yanındaki 1492 çocuğa ulaştı. Söz konusu iki projemiz neticesinde bugün devlet himayesindeki 9 bin 187 çocuğumuz, 7 bin 587 ailemizin yanında hayatını sürdürüyor. Asrın felaketi olarak andığımız depremlerin öncesinde 669 olan koruyucu aile başvurusu, rekor bir sayıya yükselerek 328 bin 818'e ulaştı."