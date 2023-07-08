Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Turuncu kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 8.7.2023 18:13 Son Güncelleme: 8.7.2023 18:19

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Turuncu kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "4 Temmuz'da Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğu tespit edildi." açıklamasında bulundu.

DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Turuncu kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Teröristlerden ilki Mirza Bargıran kod adlı Mirza Sezek. 2015-2023 yılları arasında 5 farklı terör eylemine katıldığı, bu eylemlerde 1 jandarmamızın ve 2 polisimizin şehit edildiği belirlendi. Diğeri Bengin Bermani kod adlı Kahraman Karataş. Bu hain terörist ise 2016-2018 yılları arasında 6 farklı terör eylemine katıldı. Bu eylemlerde 2'si askeri personel, 7'si jandarma personeli, 7'si de güvenlik korucusu olmak üzere 16 güvenlik görevlimiz şehit edildi, 16 güvenlik görevlimiz yaralandı.

Bakan Yerlikaya, şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını bildirerek, sona erene kadar terörle mücadele edileceğini kaydetti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Turuncu kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi!
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