İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Turuncu kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Teröristlerden ilki Mirza Bargıran kod adlı Mirza Sezek. 2015-2023 yılları arasında 5 farklı terör eylemine katıldığı, bu eylemlerde 1 jandarmamızın ve 2 polisimizin şehit edildiği belirlendi. Diğeri Bengin Bermani kod adlı Kahraman Karataş. Bu hain terörist ise 2016-2018 yılları arasında 6 farklı terör eylemine katıldı. Bu eylemlerde 2'si askeri personel, 7'si jandarma personeli, 7'si de güvenlik korucusu olmak üzere 16 güvenlik görevlimiz şehit edildi, 16 güvenlik görevlimiz yaralandı.

Bakan Yerlikaya, şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını bildirerek, sona erene kadar terörle mücadele edileceğini kaydetti.