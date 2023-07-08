Kiraz CHP’de delege seçimlerine gölge düştü… Oy kullanmadığı halde oy kullanmış gibi gösterildi

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur ittifakı karşısında hezimete uğrayan CHP, İzmir'de startını verdiği mahalle delege seçimlerinde yeni bir skandala imza attı. CHP Kiraz İlçe teşkilatında 5 Temmuz'da ilçe başkanlığında gerçekleştirilen delege seçimine gölge düştü.

OY KULLANMADIĞI HALDE KULLANMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

İddiaya göre CHP İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen delege seçimlerinde Bülent Öcal isimli partili oy kullanmaya gitmediği halde hazerun listesinde oy kullanmış gibi gösterildi.

O GÜN ÖDEMİŞTEYDİM

SABAH'ın ulaştığı Öcal, delege seçimlerinin gerçekleştiği 5 Temmuz günü Kiraz'da olmadığını söyledi. CHP İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya'nın seçim öncesi kendisini telefonla aradığını, Çarşamba günü ilçe binasında delege seçimi olduğunu söylediğini belirten Öcal: "Yücel Başkan beni aradı. Seni delege yazıyorum dedi. Bende tamam dedim. O gün bir iş için Ödemiş'e gitmiştim. Dolayısı ile de delege seçimi için oy kullanmaya gidemedim. Hazerun listesinde oy kullanmadığım halde ismimin karşısına oy kullanmış gibi imza atılmış. Bende sonradan partililerden öğrendim. Evet, benim adıma orada bir imza atılmış. Beni karıştırmayın. Kimseyle uğraşacak halim yok." dedi.

ÇOK SAYIDA USULSÜZ OY KULLANILDI

SABAH'a konuşan bazı partililer ise olayın sadece Bülent Öcal'la sınırlı olmadığını öne sürüp: "O gün sadece Bülent Öcal'ın yaşadığı Başaran Mahallesindeki partililer oy kullanmadı. O gün ilçe başkanlığının belirlediği takvim doğrultusunda Ahmetler, Avunduruk, Aydoğdu, Bahçearası, Çanakçı, Çatak, Dokuzlar, Emenler, Gedik, Hisar, Karabağ, Karabulu, Kibar, Mavidere, Ovacık, Pınarbaşı, Saçlı, Yeşildere ve Uzunköy mahallelerinden partililer de oy kullandı. Dolayısı ile çok sayıda kişi oy kullanmadığı halde kullanmış gibi gösterilerek sahtekarlık yapıldı. Seçimlere gölge düşürdüler." Diye konuştu. Partililer CHP İzmir İl Başkanlığına çağrıda bulunarak seçimlerin yenilenmesini, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını talep etti.

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ LAFTA KALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Bornova Yıldırım Beyazıt Mahallesinde de delege seçimlerine gölge düşmüştü. Mahalleli seçim öncesi hazırlanan listeden CHP Bornova Belediye Meclis Üyesi Ercan Kahya'yı çıkarmış bu nu öğrenen CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Kahya'nın liste dışı bırakılmasına sinirlenerek delege seçimini iptal etmişti. Yaşananlar siyaset kulislerinde parti içi demokrasiye müdahale olarak yorumlanmıştı.