Haberler Gündem Haberleri Porsche çıkmazı! Yüksek faturayı ödemeyi reddeden araç sahibine şok
Giriş Tarihi: 8.7.2023 13:30 Son Güncelleme: 8.7.2023 13:45

Porsche çıkmazı! Yüksek faturayı ödemeyi reddeden araç sahibine şok

İstanbul'da yolda kalan Porsche'sini çekiciyle Maslak'taki oto tamirciye çektiren Hazal A, (32) tamircinin çıkardığı yaklaşık 300 bin liralık faturayı kabul etmedi, aracının tamir edilmeden teslim edilmesini istedi. Oto tamirci Alpaslan Y. ise tamiri bitirdiğini ileri sürerek para istedi ve aksi halde aracı vermeyi reddetti. Bununla kalmayıp Hazal A'nın izni ve haberi olmadan trafikte kaçak geçiş yaptı, hız ve park cezası yedi. Olan bitenden sonradan haberdar olan Hazal A. savcılığa başvurdu ve iade edilmeyen aracının trafikten men edilmesini istedi.

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Porsche çıkmazı! Yüksek faturayı ödemeyi reddeden araç sahibine şok

Grafik Tasarımcı Hazal A. (32), İstanbul Sarıyer'de ikamet ediyordu. Genç kadın, geçtiğimiz haftalarda sahibi olduğu lüks (Porsche) marka aracıyla trafikte seyir halindeydi. Genç kadının aracı aniden bozuldu ve kadın yolda kaldı. Genç kadın, çekici yardımıyla aracını Maslak'ta bulunan bir tamirciye götürdü.

TAMİR FATURASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Eve gidip aracının tamir olmasını bekleyen Hazal A, tamircinin yüksek miktardaki tamir masrafını öğrenince şoke oldu. İddiaya göre aracının tamir edilmesini istemeyen genç kadın, aracını çekici yardımıyla geri almak istedi. Oto tamirci ise aracın tamir edildiğini ileri sürerek, parasını talep etti. Tamirhaneye gittiğinde aracını bulamayan kadın, dükkân sahibi Alpaslan Y'yi arasa da ulaşamadı. Aracının iade edilmesini isteyen kadının tüm ısrarlarına rağmen yine iddiaya göre aracı tamir eden tamirci, aracı vermeyi reddetti.

ARACIMI MEN EDİN

Bir süre sonra aracının ruhsat sahibi olan kadına, trafik cezaları gelmeye başladı. Kaçak geçiş, hız ve park cezalarıyla karşı karşıya kalan kadın, savcılığa başvurarak yardım istedi. Aracının oto tamirci tarafından kullanıldığını ve aracının trafikten men edilmesini isteyen kadının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Porsche çıkmazı! Yüksek faturayı ödemeyi reddeden araç sahibine şok
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