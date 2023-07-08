Porsche çıkmazı! Yüksek faturayı ödemeyi reddeden araç sahibine şok

TAMİR FATURASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Eve gidip aracının tamir olmasını bekleyen Hazal A, tamircinin yüksek miktardaki tamir masrafını öğrenince şoke oldu. İddiaya göre aracının tamir edilmesini istemeyen genç kadın, aracını çekici yardımıyla geri almak istedi. Oto tamirci ise aracın tamir edildiğini ileri sürerek, parasını talep etti. Tamirhaneye gittiğinde aracını bulamayan kadın, dükkân sahibi Alpaslan Y'yi arasa da ulaşamadı. Aracının iade edilmesini isteyen kadının tüm ısrarlarına rağmen yine iddiaya göre aracı tamir eden tamirci, aracı vermeyi reddetti.