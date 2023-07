Rekorlar şehri Bayburt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Bayburt'un her seçimde kendi rekorunu kırdığını aktaran Ateş bu rekoru yerel seçimlerde de taçlandıracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ını bugün yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılışını gerçekleştireceğini aktaran Ateş, "Bayburt onur ve gurur kaynağı bir ilimiz. Her dönem ve her seçimde Bayburt cumhurbaşkanımızın yanında kale gibi dimdik durdu. Her iki turda cumhurbaşkanımıza desteklerini gösterdi. Baraj açılışları, temel atma törenlerimiz var, askeri kışlamız yapılıyor" dedi.

HAVALİMANI YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Bayburt ve Gümüşhanelilerin dört gözle beklediği havalimanının sona yaklaştığını belirten Ateş, "Havalimanımız yıl sonuna doğru bitecek ve faaliyete geçecek. Havalimanımızın açılışına da cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Kop tüneli devam ediyor. Karaçam tünelinin sözünü alacağız" ifadelerini kullandı. Bayburt'un yatırımlarla birlikte kültür ve turizm şehri haline geleceğini söyleyen Ateş şöyle konuştu: "Sağlıkla ilgili müjdeler aldık bakanımız ve cumhurbaşkanımızdan, fizik tedavi hastanemiz açılacak, doktor eksiklerimiz tamamlanacak. Uzman doktorlarının atamaları yapıldı. Yeni görüntüleme sistemleri gelecek. Onkoloji ve kardiyoloji ünitemiz açılacak bu yatırımlar Bayburt için yakın geçmişe kadar hayal olan yatırımlardı. Çok şükür hayal ettiğimiz tüm yatırımlar gerçeğe dönüşüyor. Eser ve hizmet siyasetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Yüzyılının kapılarını Bayburt aralayacak. AK Parti hükümetleri verilen tüm sözleri tutuyor."



Sabahın ilk ışıkları ile meydanlara akın eden Bayburtlular hazırladıkları pankartlar ile muhalefete de göndermede bulundu.Adam yine kazandı. Dayanabilirsen dayan bay kemal pankartı dikkatleri çekti.