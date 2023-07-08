Rozeti taktı, İP’i bombardımana tuttu: İllegal kişiler, maddiyata dayalı listeler!

İP'te Mayıs seçimlerinin ardından partilerde yaşanan iç tartışma ve ayrılık süreçleri birbirini takip ediyor. Uzun yıllar MHP'de siyaset yapmasının ardından İP'in kuruluş sürecine katılan son seçimde 2. Bölge 3. Sıradan milletvekili adayı gösterilen Arzu Yıldırım, partisinden istifa ederek siyasi hayatına MHP'de devam etme kararı aldı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Yıldırım için MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in katılımıyla il binasında rozet takma töreni düzenlendi. Törene MHP İl Yönetimi tam kadro katılırken çok sayıda partili de hazır bulundu.

İP'DE LİSTELER MADDİ ÜSTÜNLÜĞE GÖRE BELLİ OLUYOR

İYİ Parti'ye, bir hayale kapılarak geçtiğini söyleyen Arzu Yıldırım, eski partisini eleştiri yağmuruna tuttu. Yıldırım açıklamasında "23 Yıllık iş hayatımda kurum ortaklığı, yöneticilik ve öğretmenlik yaptım. En büyük gururum Atatürkçü, vatanperver binlerce evlat yetiştirmek oldu. 16 yaşından beri Ülkü Ocakları'nda görev aldım. 2000'li yıllarda Çanakkale-Biga'da teşkilatçılık yaptım, çeşitli görevler aldım. 2017 Yılında bir hayalin peşinden giderek partimden ayrıldım. İP'in kurucuları arasında yer aldım. 4,5 yıl İP il yönetiminde görevler aldım. Sosyal medyada 5 yıl moderatörlük yaptım. 2023 seçimlerinde milletvekili aday adayı oldum. 2'nci bölgede temayül yoklamasında 1'nci çıktığım halde listelerde 3'ncü sırada yer aldım. Son zamanlarda şahit olduğum ve duyduklarım gerek vekillik gerekse de GİK üyeleri için listelerin liyakata göre değil maddi üstünlüğe göre belirlendiği yönündedir. İllegal işlerle bağlantılı olduğu söylenen kişilere kapılar sonuna kadar açılmıştır. Fakat milliyetçilere yani bizlere kapılar kapanmış ve diskalifiye edilmişizdir. Ben ve benim gibi bir sürü vatansever ve Türk halkı kaldırılmıştır. Gelinen noktada partinin içerisinde olmayacağımı geç de olsa anlamış bulunmaktayım. Bir hayale kapılarak 2017 yılında gittiğim İP'de her şeyin kurgu olduğunu anladım. İYİ Parti'de ülkücüler sevilmez hatta dışlanır. Tüm partili arkadaşlarımdan ve Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den özür diliyorum. Gelirken çekinerek geldim ancak Veysel Başkan beni gönülden karşıladı yuvaya dönmekten sonuna kadar gururluyum. Yuvamda, şehrimizin insanlarına hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

MHP ÜLKÜCÜLERİN BABA OCAĞIDIR

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise yaptığı açıklamada "MHP ülkücülerin baba ocağı, ana kucağıdır. Hepimize hayırlı olsun. İP'de İstifalar devam ediyor. Her hafta bu tarz katılımlar yapacağız" dedi.