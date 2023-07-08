Son dakika | Gümüşhane’de Toplu Açılış Töreni: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gümüşhane'deki Toplu Açılış Töreni'nden önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Selçuklu'nun Osmanlı'nın gözbebeği olan Gümüşhane nasıl 1048'de Türk İslam mührünü vurduysa 2023'de Türkiye Yüzyılı mührünü gönlümüze nakşeden Gümüşhane. Bugün sizleri bir kez daha hürmetle selamlıyorum.

Tarihimizin en kritik seçimlerinde sizler bize inandınız. Güveninizi de Türkiye 2. olarak gösterdiniz. Hiçbir karanlık plan ve iftiranın aramızdaki muhabbeti sarsamayacağını ispat ettiniz. Türkiye üzerine plan yapanların oyunlarını bozdunuz. Seçimlerde sadece 7'li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini de sandığa gömdünüz.

Milletin zekasıyla alay edenler yaşadıkları şoku hala atlatamadılar. Yalan ve iftiradan başka ağızlarından başka söz çıkmayanları sandığa gömdüğünüz için sizlerle gurur duyuyorum. Gümüşhane ile aynı yolun yoldaşı olduğum için Allah'a şükrediyorum. Biz Gümüşhane'yi severiz, Gümüşhane de bizi sever.

Sizlerin güvenine layık olmak için daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz.

Şehrimizin taleplerinin karşılanması için her türlü çabayı göstereceğiz. Bunları söylerken CHP Genel Başkanı gibi laf olsun diye söylemiyoruz. Biz meydanlarda verdiği sözü Ankara'ya dönünce unutanlardan değiliz. Biz iki seçim arasında, 15 günde ağız değiştirenlerden değiliz. Biz sözünün eri bir partiyiz. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde hep bunu yaptık. Yapamayacağım hiçbir vaadi meydanlarda dillendirmedik.