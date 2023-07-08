Soyer’in yeni icadı… Büyükşehir’de borçlara karşılık Barter dönemi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iş bilmezliği, büyükşehir belediyesini borç batağına sürükledi. İzlenen popülist politikalar nedeniyle belediye kasasındaki paralar suyunu çekti. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personelin maaşlarını bile ödemekte zorlanmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesindeki darboğazdan iş yapan firmalar da nasibini aldı. Çok sayıda firma yaptığı iş karşılığı hak edişini aylarca alamayınca finansal açıdan zor durumda kaldı.

NUROL İNŞAAT ALACAKLARINI ALAMADIĞI İÇİN İŞİ YARIM BIRAKTI

Bunun son örneği Çiğli Tramvayı İnşaatında yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi normal koşullarda 2023 yılı mart ayında bitmesi öngörülen projede yüklenici Nurol inşaata hak edişlerini ödeyemeyince yüklenici firma işi durdurmak zorunda kaldı. Şantiyede görevli çok sayıda çalışanın işine son veren firma iş makinalarını da inşaat alanından çekti. Tramvay hattı adeta hayalet şantiyeye dönüştü.

BARTER SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Büyükşehir Belediyesine iş yapan firmalar alacaklarını tahsil edemeyince yeni yol ve yöntemler geliştirmeye başladı. Bunun son örneği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesinde satışa çıkardığı konutlarda yaşandı. Büyükşehir Belediyesinden alacağını kurtarmak isteyen firmalar bir nevi barter sistemi uygulamaya başladı.

SATIŞ BEDELİNİ ALACAKLARDAN DÜŞÜYORLAR

Büyükşehir Belediyesinin daire ve arsa satış ihalelerine giren firmalar aldıkları daire ve arsaların satış bedelinin alacaklarından düşülmesi için dilekçe vermeye başladı. Bu yöntemle son iki ayda Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesindeki konutlardan 21 tanesi Aktepe Group İnşaat Nakliye Temizlik Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited şirketine satılırken Onset Digital Baskı Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş Firmasına ise yine aynı konutlardan 7 tanesinin satışı gerçekleşti. Opkaya İnşaat Restorasyon Firması ise yine Onset gibi ihaleye girerek 7 adet daireyi satın aldı.

ALACAKLARA KARŞILIK DAİRE

İsminin açıklanmasını isteyemeyen bir büyükşehir bürokratı alacak karşılığı daire satışını doğruladı. SABAH'a konuşan bürokrat: "Son zamanlarda büyükşehir belediyesi finansal açıdan darboğaza girince hak edişlerini tahsil edemeyen alacaklı firmalar böyle bir yöntem geliştirdi. Firma büyükşehir belediyesinin satışa çıkardığı arsa ve daire ihalesine girip satın alıyor. İş, daire bedelinin satın alan firmadan tahsiline gelince firma dilekçe ile büyükşehir belediyesine başvuruda bulunup daire bedelinin alacaklarından düşülmesini talep ediyor. İdarenin onaylaması halinde daire bedeli firmanın alacaklarından düşülüyor. Durum böyle olunca da dairenin mülkiyeti ihaleyi alan firmaya geçiyor. Firma daha sonra satın aldığı daireyi üçüncü şahıslara satarak parasını bir şekilde tahsil etmiş oluyor." diye konuştu.