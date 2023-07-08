Tekirdağ’da terör operasyonu: 9 gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Terörle Mücadele /İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 07 Temmuz 2023 tarihinde Tekirdağ İli Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı İlçelerinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası yaptığı tespit edilen V.Ö., Y.E.,G.D.,M.Ç.,İ.O.,M.F.Ö.,B.E.,Y.D. ve D.D isimli toplam 9 şahıs, Tekirdağ C.Başsavcılığından alınan talimata istinaden gözaltına alındı. Adli işlem başlatıldı.