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Giriş Tarihi: 8.7.2023 10:52

Tekirdağ'da terör operasyonu: 9 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde terör örgütü propagandası yapanlara yönelik yapılan operasyonlarda 9 kişi yakalandı.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Tekirdağ’da terör operasyonu: 9 gözaltı
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Terörle Mücadele /İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 07 Temmuz 2023 tarihinde Tekirdağ İli Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı İlçelerinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası yaptığı tespit edilen V.Ö., Y.E.,G.D.,M.Ç.,İ.O.,M.F.Ö.,B.E.,Y.D. ve D.D isimli toplam 9 şahıs, Tekirdağ C.Başsavcılığından alınan talimata istinaden gözaltına alındı. Adli işlem başlatıldı.
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Tekirdağ'da terör operasyonu: 9 gözaltı
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