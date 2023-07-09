1757 kişi hakkında işlem yapıldı

Adıyaman'da çeşitli temaslarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman Valiliği ziyareti sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, deprem soruşturmalarının süratle gerçekleştirildiğini, binalardaki incelemeler ve karot örneklerinin alınmasına yönelik hızlı çalışma yapıldığını anlatarak, "Hasar tespitleri ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da cezai soruşturmalar devam etti. Bu anlamda da 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 351 kişi tutuklandı. Soruşturmalar devam ediyor" diye konuştu.Deprem bölgesindeki adli hizmetlerin aksamaması için önemli tedbirler aldıklarını dile getiren Bakan Tunç "Önümüzdeki günlerde de yine hâkimler ve savcılar yaz kararnamesi kapsamında deprem bölgesinde hâkim, savcı takviyesini gerçekleştirerek buradaki gerek cezai soruşturmaların gerekse idari, hukuki, yargıyla ilgili konuların gecikmeden karara bağlanması hususunda gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde olan illerimizde 131 yeni mahkeme kurduk, 2 adli yargı istinaf mahkemesi kurduk ve bu mahkemelerle hem istinaf süreci hem yerel mahkemeler anlamında kararların hızlı şekilde verilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.