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Giriş Tarihi: 9.7.2023 18:06

Adalet Bakanı Tunç'tan geçmiş olsun mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sel felaketinden etkilenen Ordu, Giresun, Samsun, Tokat, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve çevre illerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA
Adalet Bakanı Tunç’tan geçmiş olsun mesajı

Ordu, Giresun, Samsun, Tokat, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve çevre illerde sel felaketi meydana geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

"DEVLETİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE"

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz bölgemizde etkili olan yoğun yağışlar neticesinde, Ordu, Giresun, Samsun,Tokat, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve çevre illerimizin şehir merkezi ile ilçe ve beldelerinde meydana gelen taşkınlardan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD koordinesinde, devletimizin ilgili kurumları ve belediyelerimiz, kriz merkezleri bünyesinde teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Rabb'im her türlü afetten bizleri muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan sel felaketi nedeniyle Bartın'a gidecek ve yerinde inceleme yapacak.

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Adalet Bakanı Tunç'tan geçmiş olsun mesajı
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