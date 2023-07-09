Başkan Erdoğan Kızılay mesajı: Sahip çıkmak 85 milyonun görevi

"YIPRATILMASINA İZİN VERMEYİZ"

Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir. Her kademedeki Kızılay personelimize ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığım Türk Kızılay Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı hizmetlerinizde her zaman sizlerin yanında olacağımızı tekrar belirtiyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.