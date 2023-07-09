Hibe ev kredileri can simidi oldu

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerinden etkilenen illerde devletin kendi evini yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, işyerleri için de 250 bin TL hibe verileceği haberi depremzede vatandaşları sevindirdi.Yerinde Dönüşüm Projesi'yle hibenin yanı sıra depremzedeler için faizsiz 10 yıl vadeli kredi imkânı da sağlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden depremzede vatandaşların görüşleri şöyle:Hem şehirlerde hem de köylerde evlerin yeniden yapılması için devletin desteğinin olması gerekiyordu. Zaten devletimizden bunu bekliyorduk. Büyük devlet olmak burada kendisini belli ediyor. Allah razı olsun.Depremde yıkılan veya hasar gören evlerin yapılması için bu uygulama çok iyi olacak. Bu sayede özellikle kırsalda çok sağlıklı konutlar yapılacak. Allah devletimizden razı olsun.Bu paket sayesinde insanların mağduriyeti karşılanmış olacak. 500 bin lira iyi bir para. Bu para başımızı sokabileceğimiz güvenli bir yer evi yapmaya yeter. Allah var, adam yapıyor. Cumhurbaşkanımız sayesinde Hatay eski günlerine dönecektir.6 Şubat depreminin ardından hiçbir zaman yalnız kalmadık. Devletimiz sürekli yanımızdaydı. Cumhurbaşkanımız sürekli bizleri ziyaret etti. Bugün ev yapmak isteyenlere devlet eli ile destek verilecek bu şekilde yaralarımız sarılacak. Bu desteklerle yeniden evlerimizi inşaa edeceğiz.Depremlerin ardından cumhurbaşkanımız şehre gelerek yanımızda olacağını söyledi. Bugün söylediği sözleri tek tek yerine getiriyor. Deprem boyunca büyün ihtiyaçlarımız giderildi şimdi de ev kredileri ile evlerimizi tekrardan yapabileceğiz. Bu ödemelerin hibe olması bizleri daha da sevindirdi. Ev yapamaya imkânımız yok iken bugün devletimiz sayesinde daha iyi evler yapabileceğiz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Dualarımız onunla.Deprem ile birlikte şehrimizde binlerce konut yıkıldı. Depremden ardından binlerce insan devletimiz öncülüğüne bugün barınmasını sağlıyor. Hibe ev kredileri evleri yıkılan için can simidi oldu. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum"6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde işyerimin olduğu bina büyük hasar aldı. Ağır hasarlı olduğu için yıkıldı. Şimdi biz de düşünüyorduk nasıl binamızı tekrar aynı yerinde inşaat ettirelim diye. Hükümet güzel bir proje sundu. Bu destek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim.