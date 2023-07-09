İstanbul’da 1.5 milyon evin yenilenmesi gerekiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziosmanpaşa'da Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, İstanbul'da 600 bin konutun acilen kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini belirterek, "O yüzdendir ki belediye başkanı arkadaşlarımıza lütfen yardımcı olun. Hatta belediye başkanlarımız kentsel dönüşüme girmiyorlar ise gidin kapılarını çalın. Yapmayanlardan hesap sorun" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2012'de çıkan kanun kapsamında İstanbul'da 800 bin civarında evin yenilendiğini anlatan Özhaseki, ancak yakın bir gelecekte olası bir deprem felaketine karşı 1.5 milyon evin daha yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi. Özhaseki, bunlar içerisindeki özellikle 600 bin konutun çok acil olduğunu vurgulayarak, "O yüzdendir ki belediye başkanı arkadaşlarımıza lütfen yardımcı olun. Hatta belediye başkanlarımız kentsel dönüşüme girmiyorlar ise gidin kapılarını çalın. Yapmayanlardan hesap sorun" diye konuştu. Diğer parti belediye başkanlarına da seslenen Bakan Özhaseki, "Hangi partiden olursa olsun bölgelerinde risk taşıyan bir alan varsa, bakanlığımıza buyursunlar, gelsinler. Sonuna kadar yardımcı olacağız. Yeter ki işe başlasınlar" çağrısında bulundu.