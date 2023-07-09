Karadeniz’deki sel felaketi sonrası teyakkuza geçildi! Bakan Yerlikaya uyardı: Alarm devam ediyor

"YAĞIŞLARIMIZ YARIN DA DEVAM EDECEK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Batı ve Orta Karadeniz'i etkileyen yağış nedeniyle sel afetiyle karşı karşıya kaldık. Yağışlar taşkınlara nedenlere oldu. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı olmaması tesellimiz. Maddi hasarlarımız var. Bunların giderilmesi için çalışmalar AFAD koordinasyonunda yapılıyor ve yapılacak. Kiralı Köprü Barajı'mız yüzde 60 doluluk oranıyla ilimizi büyük felaketten kurtardı. Kozcağız Barajı'mız yüzde 15 doluluk oranı. Henüz su tutmaya başlamayan barajımız ama bu tür afetlerde su tutmamasına rağmen ilimizi koruyan bir barajımız. Hasarların çoğu küçük derelerin taşmasıyla oldu. Bartın'da 260 köyümüzün 155'i etkilendi. İlçelerimiz hasarlarımız meydana geldi. Bartın ırmağını besleyen ana kollar var. Buralardaki doluluk oranı yüzde 100 ama il merkezine gelmesini barajlarımız engelliyor. Yağışlarımız yarın da devam edecek. Vatandaşlarımızı dikkatli olması konusunda uyarıyoruz. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.