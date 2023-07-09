Karadeniz’deki sel felaketi sonrası teyakkuza geçildi! Bakan Yerlikaya uyardı: Alarm devam ediyor

Karadeniz Bölgesi, şiddetli yağışların ardından sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Afetin boyutu zaman ilerledikçe artarken devletim tüm imkanları vakit kaybetmeden seferber edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.
Bakan Yerlikaya uyardı: Alarm devam ediyor | Video
BAŞKAN ERDOĞAN ANBEAN TAKİP EDİYOR
Bartın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bölgedeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bartın'da mahsur kalan 126 vatandaşımızı kurtardık. Cumhurbaşkanımız gelişmeleri anbean takip etmekte. " dedi.
"TURUNCU UYARI DEVAM EDİYOR"
Sel tehlikesinin geçmediğine yönelik uyarılarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Bartın ilimizde yarın saat 15'e kadar sağanak yağış beklenmekte ve turuncu uyarı devam etmektedir. Yarın gelecek personellerimizle birlikte burada 3 bin 333 rakamına ulaşacağız." şeklinde konuştu. Bakan Yerlikaya, "Her zaman dua ediyoruz. Allah tüm afetlerden bizleri korusun diyoruz. Tekrar Bartın'ımız başta olmak üzere tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.
"YAĞIŞLARIMIZ YARIN DA DEVAM EDECEK"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Batı ve Orta Karadeniz'i etkileyen yağış nedeniyle sel afetiyle karşı karşıya kaldık. Yağışlar taşkınlara nedenlere oldu. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı olmaması tesellimiz. Maddi hasarlarımız var. Bunların giderilmesi için çalışmalar AFAD koordinasyonunda yapılıyor ve yapılacak. Kiralı Köprü Barajı'mız yüzde 60 doluluk oranıyla ilimizi büyük felaketten kurtardı. Kozcağız Barajı'mız yüzde 15 doluluk oranı. Henüz su tutmaya başlamayan barajımız ama bu tür afetlerde su tutmamasına rağmen ilimizi koruyan bir barajımız. Hasarların çoğu küçük derelerin taşmasıyla oldu. Bartın'da 260 köyümüzün 155'i etkilendi. İlçelerimiz hasarlarımız meydana geldi. Bartın ırmağını besleyen ana kollar var. Buralardaki doluluk oranı yüzde 100 ama il merkezine gelmesini barajlarımız engelliyor. Yağışlarımız yarın da devam edecek. Vatandaşlarımızı dikkatli olması konusunda uyarıyoruz. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.