O dükkân sahibine çifte ceza

Antalya'da, kiracısının kullanmasını önlemek için duvarı yıkan dükkân sahibine, "mala zarar verme" suçunun yanı sıra "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan da ceza verildi.Antalya'da 2014'te dükkânın duvarını iş makinesiyle yıkan mal sahibi hakkında kiracısı tarafından yapılan şikayet soncu açılan davaya ilişkin Antalya 17. Asliye Ceza Mahkemesi, "mala zarar verme"den mahkûmiyet, "hakkı olmayan yere tecavüz"den ise beraat hükmü kurdu.Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 2022'de "mala zarar verme"den verilen mahkûmiyet kararını onarken, "hakkı olmayan yere tecavüz"den verilen beraat kararının ise hatalı olduğu gerekçesiyle bozdu. Bozma gerekçesinde, "suç tarihinde kiracının kullanım hakkının devam ettiği ve dükkân sahibinin kullanıma mâni olmaya çalıştığı" ifade edildi.Bozma kararı sonrası yeniden yapılan yargılamada Antalya 17. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık dükkân sahibine "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan 5 ay hapis cezası verdi. Yapılan itiraz sonrası ise karar yeniden onandı.