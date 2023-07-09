O hain sarı torbada

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, haziran ayı sonunda Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi.Bölgeye sevk edilen TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda terörist grup etkisiz hale getirildi.Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi.Diğer taraftan Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ali Okatan operasyonu kapsamındaki 115 ayrı bölgede tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği son yılların en kapsamlı 'Narko- Terör' operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, operasyonla birlikte 10 milyon 646 bin 870 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skunk, 70 kilogram toz esrar, 1 kilogram kubar esrar ve 210 metre su hortumu ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen kenevir bitkilerinin numune alınarak imha edildiği öğrenildi.