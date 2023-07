Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde en yüksek oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane'yi dün ziyaret etti. Erdoğan Bayburt'ta 2 milyar 689 milyon liralık 36 farklı projenin toplu açılışını gerçekleştirdi. Gümüşhane'de de 26 yatırımı hizmete açan Erdoğan, iki kentte yaptığı konuşmalarda önemli mesajlar verdi:Bayburt dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimde bir kez daha gösterdi. 14 Mayıs'ta yüzde 78.86 oy oranıyla şahsımıza destek veren Bayburt 2 hafta sonra bunu yüzde 82.45'e yükseltti. 28 Mayıs'ta yüzde 82.45 rekor kırarak birinciliği kimseye kaptırmayan Bayburt'a teşekkür ediyorum. Bayburt bu teveccüh ile Türkiye'nin geleceğine sahip çıktı. 31 Mart 2024'te mahalli idareler seçiminde sizlerden yine rekor bir destek bekliyorum.Bayburt'u güzelleştirmek, bayındır hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Milli savunmada Bayburt Arpalı Kışlası'nın birinci etabını, hükümet konakları, acil çağrı merkezleri, müze yapım işlemlerini, eğitimde halk eğitim merkezinde ilk orta ve lise seviyesinde okulları ve yüksek öğrenimde Bayburt Üniversitemizin kampüs alanını resmen hizmete alıyoruz. 1642 kapasiteli yükseköğrenim yurdunun yanı sıra yüzme havuzlarını, sağlık hizmetlerini şehrimizin gurur abidesi olacak Kırklartepe Barajı'nı devreye alıyoruz. Bayburt'ta göletlerden taşkın koruma projelerine pek çok yatırımın açılışını gerçekleştiriyoruz. 7 farklı alanda 36 projemizin resmi açılışını yapıyoruz. Toplam 2 milyar 689 milyon lirayı aşan hizmet ve projenin şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum.Engelleri hep birlikte aşacağız. Dertlerimize birlikte çare üretecek, yaralarımızı birlikte saracağız. Sevinçlerimizi paylaştığımız gibi acılarımızı da paylaşacağız. Bunu başardığımızda kimse bizim yolumuzu kesemez. Biz bir ve beraber olursak Türkiye'nin şahlanışına kimse set çekemez. Türkiye Yüzyılı'nın bir hedef olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmesi bizlerin ele ele gönül gönüle vermesine bağlıdır.Biz, meydanlarda verdiği sözü Ankara'ya dönünce unutanlardan değiliz. Biz, seçim dönemi atıp tutan, sonra bir daha ardına bakmayanlardan değiliz. Biz, iki seçim arasında 15 günde ağız değiştirenlerden değiliz. Biz sözünün eri bir partiyiz. Bu dönemde de Cumhur İttifakı olarak partilerimiz verdikleri sözün arkasında durdular. Yapamayacağımız hiçbir vaadi meydanlarda dillendirmedik. Neyi taahhüt etmişsek Allah'ın izniyle onu da mutlaka yerine getirdik.Sırf oy vermediler diye insanları kapı dışarı eden bu muhalefetin ülkeye de millete de faydası olmaz. Seçim kazanmak uğruna terör örgütleriyle bile işbirliği yapanlardan bu millete hiçbir fayda gelmez. Bunların siyaset sahnesinde niçin bulunduklarını sizler de görüyorsunuz. Sabah akşam kavgalarını izlemekten millete artık gına geldi. Düne kadar birbirlerine serenat yapıyorlardı, bugün hakaret ediyorlar. Düne kadar övdükleri kim varsa, bugün hepsini yerin dibine sokuyorlar. Düne kadar ülkenin başına getirmeye çalıştıkları adaylarını mandacı, tek adam, diktatör diyerek bugün göndermeye çalışıyorlar. Her gün kavga, her gün didişme, her gün birbirlerine ayar verme. Koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Türkiye'de ne olmuş ne bitmiş, umurlarında bile değil.(Kılıçdaroğlu'na) Sen bizimle beraber girdiğin bütün seçimleri kaybettin hâlâ utanmadan burada duruyorsun. Bak Yunanistan'da Çipras kaybetti, bıraktı. Bu konuda bu kadar hassas, sende bu yok.Ülkemizin sorunlarını çözmeye başladık. Toplumun farklı kesimlerine pek çok müjde verdik. Emeklilerin maaşları ile ilgili düzenlemeyi Meclis'in onayına sunduk. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammına ilave refah payı ile zam oranını yüzde 25'e yükseltiyoruz. Memur emeklisi kardeşlerimiz için toplu sözleşme hükümleri gereğince öngörülen zam oranı yüzde 17.55 olacaktı, buna ilaveten refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine aynı oranda zam yapıyoruz. Emeklileri enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Enflasyonla mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşın lokmasına uzanan kirli ellere müsamaha göstermeyeceğiz. Hayat pahalılığı ile mücadelemiz kararlı şekilde sürecek. Hırsızlar çok, onlara gereken hesabı soracağız.Başkan Erdoğan, "İlk evim projemiz kapsamında Bayburt'ta toplam 252 konut inşa edeceğiz. İlk evim arsa projemiz kapsamında 257 konutluk altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsalarımızı sizlerin hizmetine sunacağız. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanının inşası sürüyor. İnşallah en kısa zamanda Gümüşhane ve Bayburt'a hizmet verecek havalimanımızı bitiriyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-18 Mayıs'taki seçimlerde kendisine rekor oranda oy veren Bayburt ve Gümüşhane'ye yaptığı ziyarette, vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan da otobüsten kendisini karşılayanları selamladı. Vatandaşlar ziyaretten duydukları mutluluğu şöyle anlattı:Cumhurbaşkanımızı, Reis'imizi, dünya liderimizi çok seviyoruz. Onunla varız. Saatlerdir heyecanla onu bekliyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin.Dünya liderimize Gümüşhane olarak tam destek olduk, olmaya devam edeceğiz.Heyecanımızı hiç bitirmeyen, zalimlere korku salan, milletine âşık olan lider. Onu çok seviyoruz.Allah'ın izniyle ve milletimizin gücüyle hep dik duracak, vatanına milletine her zamanki gibi hizmetini devam edecek lider hoş geldin.