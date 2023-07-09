Ukrayna krizinde kilit aktör Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşme dünya basınında büyük yankı uyandırdı. ABD ve Avrupa basını başta olmak üzere çok sayıda medya kuruluşu, iki liderin görüşmesini yakından takip etti. Uluslararası medya kuruluşları hem görüşmeyi hem de görüşme sonrası liderlerin yaptığı açıklamaları manşetten verdi. Özellikle Erdoğan'ın açıklamalarına vurgu yapan gazeteler, Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki 'kilit' rolüne dikkat çekti.The Guardian'da yer alan haberde, "Ukrayna Türkiye'nin NATO üyeliğine destek aldı" ifadeleri kullanıldı. Haberde, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında kilit rol oynadığı ifade edildi. Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekilen haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın NATO üyeliğine ihtiyatlı yaklaştığı ifade edildi.Reuters'te, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridorunun en az 3 ay daha uzatılması için Rusya'yı ikna etmeye çalışacağı belirtildi. Putin'in önümüzdeki ay Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilen haberde, esir takasının da gündemde olacağı kaydedildi.ABD merkezli CNN International, Erdoğan'ın savaşın başından beri Rusya-Ukrayna arasında dengeleyici, kilit bir güç olduğunu vurguladı. Türkiye'nin aracılık ettiği tahıl anlaşmasının küresel bir açlık krizini önlediğini hatırlattı.ABD merkezli Politico, Erdoğan'ın savaş boyunca stratejik, dengeleyici bir unsur olduğuna dikkat çekti.Katar merkezli Al Jazeera, 'Erdoğan'ın barış müzakerelerine geri dönüş çağrısını' ön plana çıkardı.