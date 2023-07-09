15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanını, milletini ve bayrağını savunmak için sokağa çıkan kahramanlardan biri olan Türkan Türkmen Tekin, Esenler'de hainlerin üzerine sürdüğü tankın altına kalarak şehit düştü. İkisi kız 3 evladı o gece yetim kaldı. Berkay (28) annesi olmadan düğün yaptı. Buket ise üniversiteye devam ediyor. Annesini kaybettiğinde daha 11 yaşında olan Sümeyye üniversite sınavlarına annesi olmadan girdi. "Onlara hem anne hem baba olmaya çalışıyorum" diyen Ramazan Tekin, SABAH'a konuştu.Ramazan Tekin, "Onun en büyük isteği evlatları okusun, bir meslekleri olsun, kimseye muhtaç olmasındı. Vatanını bayrağını çok seven bir kadındı. O gece küçük kızım evde uyurken önce abdest alıp 2 rekat namaz kıldık, sonra birlikte dışarı çıktık. Amacımız Cumhurbaşkanımızın geldiği havalimanına gitmekti. Ama olmadı. Bir tank öyle hızlı geldi ki üzerimize... 'Şarampole atla' dedim ama olmadı. Yolda hiç araç yoktu tank doğrudan bizim üzerimize sürdü. Eşim ezildi. Koştum kucağıma aldım, hemen bir araç geldi. Kimdir, nedir bilmem... Hastaneye götürdük ama hayatını kaybetti. Şehit olmadan önce abdest almıştı, sanki şehitliğini hissetti. 7 yıl geçti her saniyesi şu an gibi aklımda. Bana son sözü 'Vatan elden gidiyor ne oturması' cümlesi oldu" dedi.Tekin, "Bu millet o gece hainlere geçit vermedi. Eşim vatanı, bayrağı için şehit oldu. Ciğerimizi yaktılar, 7 yıldır evlatlarımın hep bir yanı eksik. Anasız, babasız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Yarın aynı şey olsa yine gözümü kırpmadan çıkarım. Allah o geceyi bir daha bu millette yaşatmasın. O gece yaşananlar da o geceyi bizler gibi yaşayanlar da hiç unutulmasın. Eşim Babalar Günü'nde bana ayyıldızlı bir tişört almıştı. Her Babalar Günü'nde içimi hüzün sarıyor" diye konuştu.Şehit Türkan Türkmen Tekin'in ismi verildiği okul ve caddelerde yaşatılıyor. Ardahan, Konya Beyşehir ve Malatya Doğanyol'da, İstanbul Esenler'de İmam Hatip Lisesi'ne, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kız yurduna, Manisa ve Samsun'da anaokuluna şehidin adı verildi. Sarıyer ve Ardahan'da cadde, Esenler'de ise bir park şehidin adını taşıyor.