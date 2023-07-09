Yaklanan 3 şüpheli sınırdışı edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli sınırdışı edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 Temmuz'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 zanlı, daha sonra sınırdışı edildi. Ekiplerin adresinde bulamadığı 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis, 4 Temmuz'da 7 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 3 zanlıyı yakalamıştı.