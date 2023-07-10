Ankara’da DEAŞ operasyonu; 22 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmaların ardından operasyon için düğmeye bastı. DEAŞ mensupları ile irtibatlı oldukları saptanan ve bir kısmının geçmişte çatışma bölgesinde yer aldığı belirlenen yabancı uyruklu 27 kişinin yakalanması için eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, firarileri yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.