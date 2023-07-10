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Giriş Tarihi: 10.7.2023 13:03

Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı bölgesinde de teröristler tek tek etkisiz hale getirilmeye devam ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ise 1 PKK'lı toplamda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere 2 terörist etkisiz hâle getirildi.

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Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
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