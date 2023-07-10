CHP kaynıyor Kılıçdaroğlu’nun hedefinde 15 il başkanı var

Seçimden ağır yaralı çıkan CHP'de koltuk savaşı kızıştı. Kendisine destek vermeyen herkesi tasfiye etmeye devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözünü bu kez il başkanlarına dikti. Kendisine muhalif birçok ilçe başkanını görevden alarak gücünü pekiştiren Kılıçdaroğlu'nun bugün, değişim yanlısı 15 il başkanını daha görevden alacağı öne sürülüyor. Bu isimlerin, 81 il başkanı tarafından ortak yayımlanan "Kılıçdaroğlu'na Destek Bildirisi"ne imza atmakta direnen siyasiler olduğu bildirildi. 21 Haziran'da 81 il başkanını genel merkeze çağıran Kılıçdaroğlu, kendileriyle 8,5 saat görüşüp ortak bildiri yayımlamalarını istemişti. Bazı il başkanları ise bu metne imza atmadıklarını söyleyerek genel merkezi yalanlamıştı.Değişim yanlısı il başkanlarına yönelik tasfiye iddialarına sert tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Kılıçdaroğlu'na bir kez daha ağır ifadelerle yüklendi. CHP yönetimine seslenen Özcan, "Pazartesi (bugün) en az 15 il başkanını görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunuzu ciddi kaynaklardan duyuyorum. İnsanda bir utanma, bir sıkılma olur. Koltukta kalmak için bu ısrar niye? Halka rağmen o koltukta oturmaya devam edemezsiniz. Derhal istifa edin ve 'Aday değilim' diyerek kurultay tarihini açıklayın" dedi.CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşü devam ederken, Ankara Kahramankazan yakınlarında basın açıklaması yapan Özcan, eski genel başkanların inancını ve etnik kökenini kimsenin bilmediğine dikkat çekti. Özcan, "Ama kendisi, kurultayda kendi mezhebini seçilmek için açıklayan ilk genel başkan oldu. Bu son derece utanç vericidir ve parti programına da açıkça aykırıdır" ifadelerini kullandı.