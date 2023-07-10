İzmir’de 2 noktada yangın! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında orman yangını çıktı. Saat 14.00 sıralarında yangına ilk müdahale gerçekleştirilirken, alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediyor.
MENDERES'TE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI
Aynı saatlerde bir orman yangını ihbarı da Menderes ilçesinden geldi. Oğlananası Mahallesi'nde çıkan yangına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yapan ekiplerin, alevlere 5 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahalesi sürüyor.
"VATANDAŞLARIMIZI KARADAN VE DENİZDEN TAHLİYE EDİYORUZ"
Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz." dedi.