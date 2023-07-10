İzmir’de 2 noktada yangın! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

MENDERES'TE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Aynı saatlerde bir orman yangını ihbarı da Menderes ilçesinden geldi. Oğlananası Mahallesi'nde çıkan yangına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yapan ekiplerin, alevlere 5 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahalesi sürüyor.

"VATANDAŞLARIMIZI KARADAN VE DENİZDEN TAHLİYE EDİYORUZ"

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz." dedi.