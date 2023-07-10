Haberler Gündem Haberleri İzmir'de 2 noktada yangın! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Giriş Tarihi: 10.7.2023 15:10 Son Güncelleme: 10.7.2023 15:18

İzmir'de 2 noktada yangın! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

İzmir'de Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz." dedi.

İHA
İzmir’de 2 noktada yangın! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında orman yangını çıktı. Saat 14.00 sıralarında yangına ilk müdahale gerçekleştirilirken, alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediyor.

MENDERES'TE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Aynı saatlerde bir orman yangını ihbarı da Menderes ilçesinden geldi. Oğlananası Mahallesi'nde çıkan yangına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yapan ekiplerin, alevlere 5 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahalesi sürüyor.

"VATANDAŞLARIMIZI KARADAN VE DENİZDEN TAHLİYE EDİYORUZ"

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz." dedi.

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İzmir'de 2 noktada yangın! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
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