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Giriş Tarihi: 10.7.2023 15:25 Son Güncelleme: 10.7.2023 15:51

İzmir’de iki ilçede orman yangını çıktı

İzmir’in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yangınları söndürebilmek için alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de iki ilçede orman yangını çıktı

İzmir'in Aliağa'nın Çaltıdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter ve 4 uçak havadan, 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor.

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanda ise saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 15 dakika içinde ilk müdahale yapılan yangına 5 helikopter, 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahalede bulunuluyor.



İzmir'in iki ilçesinde aynı anda orman yangını | Video

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İzmir’de iki ilçede orman yangını çıktı
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