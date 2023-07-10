Kahramanmaraş şehidini uğurladı

Şehit askerin naaşı uçakla getirildiği Kahramanmaraş Havaalanında ailesi, yakınları ile Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve protokol mensupları tarafından karşılanarak ambulansla Elbistan ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi burada öğle namazının ardından Hocazade Camii'ne getirildi. Şehidin cenaze töreninde babası Ahmet, annesi Emine ve kardeşleri ayakta durmakta zorluk çekti. Şehidin naaşı öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hocazade Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

BABAM AĞLAMASIN, ANNEM ÜZÜLMESİN

Öte sosyal medyada paylaşılan bir videoda şehit askerin "Babam ağlamasın, annem fazla üzülmesin. Bol bol paylaşın beni, herkes böyle paylaşsın" şeklindeki sözleri yürek yaktı.