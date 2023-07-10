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Giriş Tarihi: 10.7.2023 11:56

MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Mehmetçik, "ara, bul, yok et" parolasıyla terör örgütü PKK'ya karşı mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere 2 terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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