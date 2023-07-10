MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Mehmetçik, "ara, bul, yok et" parolasıyla terör örgütü PKK'ya karşı mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere 2 terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.