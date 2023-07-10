Şehit Piyade Furkan Günerigök Bingöl’de toprağa verildi

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Bingöl'e getirilen Günerigök'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Bingöl Havalimanı'nda protokol üyeleri ve askeri yetkililer tarafından karşılandı.

Günerigök'ün cenazesi daha sonra Ilıcalar beldesine götürüldü. Ilıcalardaki Bedesten Çarşı Meydanı'nda son kez uğurlandı ve dualar edildi.

Kamışlı Camii'nde İl Müftüsü Mustafa Topal başkanlığında kılınan cenaze namazının ardından şehit Günerigök'ün naaşı Kamışlı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Törene şehidin babası Tahir ve annesi Fatma Günerigök'ün yanı sıra Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Akif Günerigök, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.