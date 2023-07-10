Soyer’in ‘her ay suya zam’ furyasına Sayıştay ‘dur’ dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 15 aydır İzmirlilere yaşattığı içme suyu zam furyasına Sayıştay 'dur' dedi. İZSU Genel Müdürlüğünün geriye dönük iş ve işlemlerini mercek altına alan Sayıştay, Soyer'in 2022 yılı Mart ayında elektrik zamlarını bahane ederek uygulamaya koyduğu içme suyu tarifelerine her ay TÜİK'in açıkladığı ÜFE oranında zam yapma kararının mevzuata uygun olmadığına hükmetti.

ÜFE'YE GÖRE HAR AY ZAM UYGULAMASI RAFA KALKACAK

Sayıştay, mevzuat gereği İZSU'nun ücret tariflerini maliyet hesabına göre belirlenmesi gerektiğini ve enflasyon oranına göre her ay zam yapma gibi bir mevzuat hükmünün olmadığını ifade etti. İZSU Genel Müdürlüğü de Sayıştay'ın tespitini kabul edip kurum görüşü olarak yeni fiyatlandırma ile ilgili çalışma yapıldığını belirtti.

BUGÜN TOPLANACAK

Ardından da İZSU Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer İZSU Genel Kurulunu toplantıya çağırdı. Bugün toplanacak genel kurulda fiyatların belirlenmesi için tarife değişikliğine gidilecek. Böylece İZSU'nun içme suyuna 15 ayda 15 zam uygulaması da önümüzdeki ay itibariyle sona erecek. Bundan böyle İZSU, su fiyatlarını belirli periyotlarla maliyet hesabına göre artıracak.