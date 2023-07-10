Vali Çakır, selden etkilenen Cide’de incelemelerde bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gece boyunca devam eden şiddetli yağış nedeniyle Memiş Mahallesi'nden geçen Memiş Deresi ile Kumluca Mahallesi'nden geçen Irmak Deresi taştı. Derelerdeki taşma nedeniyle bazı evlerin giriş ve bodrum katları ile iş yerlerini su bastı. Sel nedeniyle yollar ve evlerin bahçeleri su altında kaldı.

Cide Belediyesi, Özel İdare, Karayolları, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kastamonu Valisi Avni Çakır, selden etkilenen Cide ilçesinde incelemelerde bulundu.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin güçlü yağışlar aldığını anımsatan Vali Avni Çakır, yağışlardan Cide ilçesi başta olmak üzere Şenpazar ve diğer ilçelerin etkilendiğini söyledi.

Cide'ye son 24 saatte yaklaşık 158 kilogram yağış düştüğünü kdeden Vali Çakır: "Son 24 saatte Şenpazar ilçemizde ise yaklaşık 150 kilogram yağış kaydedildi. Allah'a çok şükür ki herhangi bir can kaybımız yok. Şu an Cide'de, dere taşması sebebiyle bahçeleri zarar gören vatandaşlarımızın olduğu bölgedeyiz. İlçe merkezimizde şehir içinden geçen yan derelerin taşması sebebiyle dört noktada ufak çaplı taşkınlar meydana geldi. Evlerimizde çok büyük oranda böyle bir çamur basması gibi bir durum söz konusu değil. Daha çok bahçelerin yoğun su akışı altında zarar görmesiyle ilgili hasarlarımız var. Bu zararların tespiti için çalışmalara ekiplerimiz başladı. Yağışların ardından ilçede yer yer elektrik kesintisi yaşanırken, su kuyuları çamurla dolduğu için su verilemiyor" dedi.





Afetten etkilenen vatandaşların zararlarının tespit edilerek ilgili idari süreçlerin başlatıldığını belirten Vali Çakır: "Şu anda bölgede ulaşıma kapalı herhangi bir noktamız yok. Köylerimizde yağışa bağlı heyelanlar ve toprak kaymaları meydana geldi. Bu durumla ilgili olarak ekiplerimizi hızlı bir şekilde yönlendirdik ve gerekli çalışmalar yapılıyor. Öte yandan şehir merkezindeki en önemli sorunumuz, şehrin içme suyunun bulunduğu iki depo hattının yoğun çamur baskısına maruz kalmasıdır. Su seviyesi düşer düşmez hemen çalışmalara başlayacağız. Birkaç gün boyunca şehirde içme suyuyla ilgili sıkıntılar olabilir, ancak bunun bir iki üç gün içinde çözüleceğine umut ediyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur olmaması için su tankerlerini bölgeye sevk ettik ve hazır su temini için girişimlerde bulunduk. Evlerine giremeyen vatandaşlarımızı zaten dün gece otelimize yerleştirmiştik. Şimdi vatandaşlarımız evlerine dönmeye başladı. Yağış bölgede kesildi ve bundan sonra ciddi bir yağış beklentisi yok. Tüm arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Şu an şehirde su basan iş yerleri ve dairelerde su tahliye çalışmaları ekiplerimiz tarafından yürütülüyor. İlk etapta yaklaşık yüz binanın etkilendiği dört mahallemizde çeşitli boyutlarda hasarlar mevcut. Bu binaların temizliğini planlıyoruz. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Vali Avni Çakır, Cide-Bartın yolunun bazı bölümlerinde çökmeler nedeniyle yolun ulaşıma kapandığını, yapılan çalışmaların ardından Cide-Bartın yolunun tekrar ulaşıma açıldığını sözlerine ekledi.