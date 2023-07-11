Haberler Gündem Haberleri AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Söyledikleri zırvadan ibaret
Giriş Tarihi: 12.7.2023 00:24 Son Güncelleme: 12.7.2023 00:26

AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Söyledikleri zırvadan ibaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'a yönelik iftiralarda bulunarak "Önün arkan, sağın solun hırsız dolu" dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki gecikmedi. Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun artık siyasi mevta olduğunu söyleyerek "Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir. " ifadelerini kullandı.

AK Partili Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına sert tepki: Söyledikleri zırvadan ibaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı hezimetin ardından kendisine yöneltilen istifa çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftiralarını sürdürdü.

KILIÇDAROĞLU'NUN İFTİRALARINA SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Hırsız çok Erdoğan. Önün arkan, sağın solun hırsız dolu." dedi. Kılıçdaroğlu bu sözlerini sosyal medya hesabından da paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'na çok sert bir dille tepki göstererek CHP liderinin gündeme gelmek için bu tür iftiralarda bulunduğunu kaydetti.

"SÖYLEDİĞİ SÖZLER ZIRVADAN İBARETTİR"

"Kemal Kılıçdaroğlu bildiğimiz gibi" diyen Dağ, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Neyse ki artık kendi tabanı bile onu ciddiye alıp dinlemiyor. Kendisi artık siyasi meftadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir." ifadelerini kullandı.

"HIRSIZIN KİM OLDUĞUNU MİLLETİMİZ 28 MAYIS'TA SİZE GÖSTERDİ"

Kılıçdaroğlu'nun "Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz" sözünü hatırlatan AK Partili Dağ, şunları kaydetti:

"Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada 'Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz' demiştiniz. Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayıs'ta size gösterdi. Tabi ki anlayabilirseniz…"

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AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Söyledikleri zırvadan ibaret
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