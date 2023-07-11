Mersin polisi, düzenlediği operasyonla aranan 30 şüpheliyi gözaltına aldı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama ve arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 74 şüpheliyi tespit ederek, drone desteğiyle belirlenen 74 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 111 ekip ve 314 polisin katıldığı operasyonda, 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adresinde bulunmayan 44 kişiyi yakalama çalışması sürüyor.