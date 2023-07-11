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Giriş Tarihi: 11.7.2023

Şehitler son yolculuğuna uğurlandı: Babam ağlamasın annem üzülmesin

Pençe-Şimşek Operasyonu’nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş (24), memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde dualarla uğurlandı

Şehitler son yolculuğuna uğurlandı: Babam ağlamasın annem üzülmesin
Şehit Er Hasan Taş için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Hocazade Camii'nde tören düzenlendi. Şehidin cenaze töreninde babası Ahmet, annesi Emine ve kardeşleri ayakta durmakta zorluk çekti. Şehidin naaşı Hocazade Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin sosyal medyada paylaştığı bir videoda "Babam ağlamasın, annem fazla üzülmesin.



Bol bol paylaşın beni, herkes böyle paylaşsın" şeklindeki sözleri yürek yaktı. Pençe-Yıldırım Harekâtı alanında bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Furkan Günerigök'ün cenazesi ise önceki akşam Bingöl'de toprağa verildi. Aziz ÖNAL - Mehmet BONCUK/ SABAH
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Şehitler son yolculuğuna uğurlandı: Babam ağlamasın annem üzülmesin
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