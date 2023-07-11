Teröristbaşı Duran Kalkan Merdan Yanardağ’a sahip çıktı: Böyle yiğitlere ihtiyaç var

"YANARDAĞ'I ÖNEMSİYORUZ"

Adeta methiyeler dizerek 'Yanardağ'ı önemsiyoruz' diyen Kalkan şunları söyledi:

"Merdan Yanardağ bazı gerçekleri tümüyle hızlı bir biçimde ifade etti. Önemliydi, biz onu önemsiyoruz. Bir aydın olarak Merdan Yanardağ, bu gerçeği ifade etti. Ne dedi? Aslında bunu herkes görüyordu Türkiye'de. Ama görmezden geliyorlar. Bilinçli olarak bunu yürütüyorlar ve böyle bir sistemi sürdürmek istiyorlar. Merdan Yanardağ, işte böyle bir noktada "kral çıplak" dedi, "anne bak kral çıplak!" dedi. Sonrasında kıyamet koptu. Öyle bir durum oldu ki, böyle hemen ertesi gün suçsuzu sorgusuz, yargısız hapse koydular; sen nasıl böyle söylersin diye. Vay PKK yandaşı, vay bilmem ne! Bir hain olarak gösterdiler adeta.