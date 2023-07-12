AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na tepki: Siyasi komedi örneği...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"SİYASİ HAYATI BAŞARISIZLIKLARLA DOLU"

"CHP Genel Başkanı Sn Kılıçdaroğlu'nun tüm siyasi hayatı son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla doludur. Son seçimden sonra CHP içinde ortaya çıkan tartışmalar doğrudan Sn Kılıçdaroğlu'nun liyakati ile ilgilidir. Kendi liyakati kendi partisi içinde tartışılan birinin öncelikle konuşması gereken konu budur.