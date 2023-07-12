Bakan Yerlikaya afet bölgesinde incelemelerde bulundu: Yağışlardan 10 il, 82 ilçe etkilendi

YAĞIŞLARDAN 10 İL, 82 İLÇE, 1353 KÖY VE MAHALLE ETKİLENDİ

Yerlikaya, tüm ihbarlara ekiplerce AFAD koordinasyonunda ivedilikle müdahale edildiğini vurgulayarak, "Aşırı yağışlardan 10 ilimiz, 82 ilçemiz, 1353 köy ve mahallemiz maalesef etkilendi." dedi.

Yaşanan sel, su baskını, heyelan ve kaya düşmesi gibi olaylardan Bartın, Ordu ve Zonguldak'ın merkez ilçe ve köylerinin pek çoğunun olumsuz etkilendiğini belirten Yerlikaya, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Kocaeli, Karabük ve Samsun'da da yerleşim birimlerinin etkilendiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, sel felaketinde AFAD koordinasyonunda toplam 6 bin 611 personelin görev yaptığını aktararak, "Bir parantez açıyoruz; 1390'ı jandarma ve 1861'i polis. 2 helikopter, 578 çeşitli türde iş makinesi hem görevlendirildi hem çalıştı. Yağışlar sonrası mahsur kalan 23 vatandaşımız helikopterlerle, 608 vatandaşımız bot ve iş makineleriyle kurtarıldı." diye konuştu.