Başkan Erdoğan’dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı

Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin vefatının ardından Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin."
Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 12, 2023