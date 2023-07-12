Başkan Erdoğan’dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin."