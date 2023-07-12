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Giriş Tarihi: 13.7.2023 00:30 Son Güncelleme: 13.7.2023 00:31

Başkan Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam’a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Hocaefendi’ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı

Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin vefatının ardından Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin."

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Başkan Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı
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