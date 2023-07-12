CHP Genel Merkezi’ne gelen Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Derhal istifanı açıkla

"DERHAL İSTİFA EDECEĞİNİ AÇIKLA"

Bu kafayla gidersek İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya'yı neden kaybettik dersek cevabı burada. Seçimden sonra taziye için mesaj atmış 5 bin yorum var yüzde 90'ı istifa et diyor. Sende hiç mi utanma yok? Bu kafayla büyükşehirleri de kaybedersek sokağa çıkamazsın. Buradan tarihi çağrıda bulunuyorum diyorum ki aklını başına al bay Kemal. Derhal istifa edeceğini açıkla. Kurultay tarihini açıkla. Kurultayda aday olmayacağını açıkla. Ekim sonunda ben gidiyorum de. Bizleri de rahatlat. Seçimden sonra birileri 'değişim olmalı' diyor. Ağız ucundan konuyorlar. Ya da bazıları samimi ama benim gibi çıkıp söyleyemiyorlar. 'Değişim 12'nci kattan başlamalı. Genel Başkan'dan başlamalı. Tüzük değişikliğine devam etmeli' diyemiyorlar. O koltuk sevdalılarına sesleniyorum. Bay Kemal'e karşı çıksam beni aday yapmazlar diyenlere… Bu şekilde aday olsanız ne olmasanız ne?"