Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: FETÖ’nün faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için güvenlik tehdidi t





"20 ÜLKEDE 228 FETÖ İLTİSAKLI OKUL KAPATILIP, TÜRKİYE MAARİF VAKFI'NA DEVREDİLDİ"



Türkiye'nin 15 Temmuz'u izleyen dönemde, terörle topyekün mücadeleye giriştiğini söyleyen Yılmaz, "15 Temmuz'dan çok kısa süre sonra, sınır ötesi operasyonlar yapabilmemiz ve bunu çok başarıyla icra etmemiz, aslında FETÖ'nün neleri engellediğini çok güzel göstermektedir. Hemen yanı başımızda dizayn edilen 'terör devleti' senaryoları bertaraf edilmiş, yeni yönetim sistemi reformuyla da güvenliğimiz teminat altına alınmıştır" açıklamasında bulundu.



Yılmaz, yabancı muhataplarla gerçekleştirilen her düzeydeki görüşmede, FETÖ'nün mevcudiyet ve faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için güvenlik tehdidi teşkil ettiğini özellikle vurguladıklarını söyleyerek, "Biz, kötü bir tecrübe yaşadık. Dost ve kardeş ülkelerin aynı sorunu yaşamamaları için onları özellikle uyarıyoruz. Çünkü biz bu filmi gördük. Dolayısıyla, bu sadece bizim için bir tehdit değil; bu örgüt hangi ülkede yapılanıyorsa o ülkeler için de bir tehdittir. FETÖ ile mücadele ederken sadece kendi güvenliğimiz için değil, dost ve kardeş ülkelerin güvenliği için de bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Yapılan çalışmalarla, çeşitli ülkeler ve uluslararası örgütler FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etmiştir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları kapsamında imzalanan 'Mutabakat Muhtırası'nda da FETÖ, bir terör örgütü olarak kayda geçmiştir. Yoğun girişimlerimiz neticesinde 20 ülkede 228 FETÖ iltisaklı okul kapatılıp, Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmiştir" ifadelerini kullandı.



"MİLLETİMİZ BİR KEZ DAHA HAİN PLANLARA DUR DEDİ"



Yılmaz, Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Türk demokrasisine vurulan vesayet prangalarının kırılması yönünde tarihi adımlar attıklarını, atmaya da devam edeceklerini bildirerek, "28 Mayıs seçimleri sürecinde FETÖ ve PKK'nın heyecanla destek açıklamaları yaptıkları 7'li koalisyona milletimiz geçit vermemiştir. Aklını örgütlere kiraya vererek yurt dışına kaçan teröristler 7'li masadan medet umarak dönüş bileti planlamaları yapıyordu. Milletimiz bir kez daha hain planlara 'dur' dedi. Teröre terör, teröriste terörist diyemeyenleri vatandaşımız gördü ve kararını ona göre verdi. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi milli mutabakat zemininde buluşarak istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. Cumhur İttifakı'nın TBMM'de almış olduğu çoğunluk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesi, milletimizin Türkiye'ye karşı oynanan oyunları net şekilde anladığının göstergesidir" ifadelerini kullandı.