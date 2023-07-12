Destansı direnişi fotoğraflar anlatacak

TURKUVAZ Medya Grubu, Türkiye'nin bekasını ve milletin iradesini esir almaya çalışan hainlerin, milletin destansı mücadelesiyle durdurulduğu 15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yıldönümünde "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" düzenliyor.Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da, 13-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan sergide, 15 Temmuz gecesinde bağımsızlığını ve ülkesini canı pahasına koruyan milletin verdiği kahramanca mücadeleye ilişkin fotoğraflar sergilenecek. Çeşitli kaynaklardan edinilen fotoğraflar ile Turkuvaz Medya arşivindeki haber ve bilgi içeriklerinin de yer alacağı sergi, 3 gün boyunca her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.