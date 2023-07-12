FETÖ uslanmadı! Eğitim koçları örgüt üyelerinin çocuklarına örgütsel ders vermiş





EĞİTİM KOÇLUĞU BİRİMİ KURMUŞLAR

Örgüt üyelerinin, FETÖ ile bağlantılı ailelerin çocuklarının örgütle iltisaklı öğretmenler olan eğitim koçlarına teslim ederek özel ders adı altında örgütsel ders verdikleri, cezaevinden yeni tahliye olan örgüt üyelerinin tekrar örgüt içerisinde görev almalarına yönelik çalışmalar yürüttükleri, ihraç emniyet mensuplarını da tekrar örgüte kazandırmayı amaçladıkları tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından örgütün Antalya merkez ve Kumluca yapılanması içerisinde aktif olarak yer aldıkları belirlenen 24 şüphelinin yakalanması için Antalya, Ankara, Manisa , Denizli ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.