Platonik aşkını kurşunlayan sanığa 14 yıl hapis!

Gaziosmanpaşa'da 11 Ocak'ta Yücel Viran otomobiliyle sokakta eski sevgilisi olduğu iddia ettiği evli Tuğçe D.'nin kullandığı otomobilin önünü kesti. Aracından inen Yücel Viran direksiyondaki Tuğçe D.'ye altı el silahla ateş etti. Kalbinden yaralanan Tuğçe D., hastaneye kaldırılırken saldırgan kayıplara karışmıştı.

PLOTONİK AŞIĞIN 18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yakalanarak tutuklanan Yücel Viran hakkında hazırlanan iddianamede suçu dolaylı olarak kabul ederken hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Savunmasına gerçekleştiren Yücel Viran, ''Yanımdaki silahla ateş ettim. Araçla geri geri giderken ateş etmeye devam ettim. Yaralanınca yardım etmeyi düşündüm ancak güvenli olmayacağını düşünerek gitmek zorunda kaldım. Küçük bir eylem yapmak istediğim için eylemi kendim sonlandırdım. İsteseydim öldürürdüm. Olaydan bir gün önce Tuğçe D.'nin evlendiğini öğrendim'' iddiasında bulunmuştu. Tuğçe D., ise ''Arkadaki araçlara çarparak kaçmaya çalıştım. Buna rağmen sanık kafama silah doğrultarak bana çok yakın mesafeden ateş etti. Kalbimden yaralandım, bir aylık hamileydim. Çocuğumu kaybettim. Bir ara aracın kapısını açtığımda sanık ölmediğimi anlayarak geriye gelmeye ilişkin hareket yaptı. O esnada bir kadın bağırınca kaçtı'' diyerek olayı anlatmıştı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yücel Viran şikayetçi Tuğçe D. ve avukatları katıldı. Duruşma savcısı bir önceki celse verdiği sanığın iddianamedeki suçtan cezalandırılması talebini tekrara etti. Şikayetçi Tuğçe D., "Sanığa en ağır cezanın verilmesini istiyorum'' dedi. Şikayetçi avukatı, haksız tahrik ve indirim uygulanmadan ceza verilmesini talep etti.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Son sözü sorulan sanık Yücel Viran, "Allah'a havale ediyorum. Rabbim er ya da geç cezasını verecek. Bunlarda geçecek inşallah'' diyerek tahliyesini talep etti. Sanık avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek müvekkilinin tahliyesini istedi.

14 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yücel Viran'ın üzerine atılı suçu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl 30 gün verilen hapis cezasını 19 bin 750 TL adli para cezasına çevirdi.